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İktisatbank BTM 1. Lig 4. hafta maç sonuçları

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İktisatbank BTM 1. Lig 4. hafta maç sonuçları
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İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
 Vadili-Türkmenköy:                       5 – 0  
Serdarlı-Gülgün Süt Düzova         1 – 3
Demirhan-Yenierenköy                  0 – 2
Mehmetçik-Geçitkale                    2 – 0
Akova -SFC 1461 İ.Trabzon          1 – 3
İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
 Tatlısu-Sadrazam Kayalar:          2 - 1
Yılmazköy-Ozanköy                     0 - 1
Lapta-Dikmen Gücü                    3 – 1
T.Ortaköy-Karaoğlanoğlu            5 – 2
Denizli - Doğancı                        2 – 0
 
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