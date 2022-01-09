İktisatbank BTM 1. Lig 4. hafta maç sonuçları

İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
Vadili-Türkmenköy: 5 – 0
Serdarlı-Gülgün Süt Düzova 1 – 3
Demirhan-Yenierenköy 0 – 2
Mehmetçik-Geçitkale 2 – 0
Akova -SFC 1461 İ.Trabzon 1 – 3
İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
Tatlısu-Sadrazam Kayalar: 2 - 1
Yılmazköy-Ozanköy 0 - 1
Lapta-Dikmen Gücü 3 – 1
T.Ortaköy-Karaoğlanoğlu 5 – 2
Denizli - Doğancı 2 – 0
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