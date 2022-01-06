İktisatbank BTM 1. Lig 4. hafta hakemleri açıklandı

İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup
8 Ocak 2022 – Cumartesi
14.00 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Türkmenköy (Burak Mandıralı)
14.00 Serdarlı 14 Ağustos Stadı’nda Serdarlı-Gülgün Süt Düzova (Necmi Bulut)
14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Demirerler Cons.Demirhan-Yenierenköy (Fatih Bardakçıoğlu)
9 Ocak 2022 – Pazar
14.00 Mehmetçik Stadı’nda Mehmetçik-Geçitkale (Şakir Azizoğlu)
14.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Akova Vuda-SFC 1461 İskele Trabzon (Ferhat Tuna)
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup
8 Ocak 2022 – Cumartesi
14.00 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı’nda Tatlısu-Sadrazam Kayalar (Olgun Canik)
14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda Yılmazköy-Ozanköy (Ömer Doğru)
9 Ocak 2022 – Pazar
14.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Dikmen Gücü (Hüseyin Özaşık)
14.00 Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Tüfekçi Ortaköy-Karaoğlanoğlu (Abdullah Genç)
14.00 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Denizli-Doğancı (Serkan Durmaz)