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İktisatbank BTM 1. Lig 3. Hafta maç sonuçları

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İktisatbank BTM 1. Lig 3. Hafta maç sonuçları
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İktisatbank BTM 1. Lig Kırmızı Grup
SFC İ.Trabzonspor – Demirhan:        1 – 1
Türkmenköy – Akova:           3 – 3
Geçitkale – Vadili:                 1 – 4
Düzova – Mehmetçik:            0 – 1
Yenierenköy – Serdarlı:         6 – 1
 
İktisatbank BTM 1. Lig Beyaz Grup
Dikmen Gücü Yılmazköy:     2 – 2
Doğancı – Lapta, :                 1 – 0
Sadrazam Kayalar – Denizli: 0 – 0
Karaoğlanoğlu – Tatlısu:        2 – 3
Ozanköy – Ortaköy:              3 – 2
 
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