İktisatbank BTM 1. Lig 16. Hafta günün sonuçları

Mehmetçik-Yenierenköy: 4 – 7
Serdarlı-Akova Vuda : 4 – 3
Geçitkale-Türkmenköy : 5 – 1
Düzova-SFC 1461 İskele Trabzon: 1 – 1
Vadili-Demirerler C.Demirhan : 0 – 1
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Yenierenköy TSK
|16
|13
|0
|3
|50
|18
|32
|39
|2.
|SFC 1461 İskele Trabzon
|16
|9
|3
|4
|31
|23
|8
|30
|3.
|Mehmetçik TÇBSK
|16
|7
|3
|6
|26
|32
|-6
|24
|4.
|Gülgün Süt Düzova GSK
|16
|6
|4
|6
|28
|25
|3
|22
|5.
|Türkmenköy ASK
|16
|5
|6
|5
|25
|31
|-6
|21
|6.
|Vadili TÇBSK
|16
|6
|5
|5
|27
|20
|7
|20
|7.
|Akova Vuda TÇB
|16
|6
|2
|8
|31
|30
|1
|20
|8.
|Demirerler Cons. Demirhan SK
|16
|4
|8
|4
|25
|26
|-1
|20
|9.
|Geçitkale GSK
|16
|3
|3
|10
|18
|30
|-12
|12
|10.
|Serdarlı GB
|16
|3
|2
|11
|17
|43
|-26
|11
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup
BUGÜN
11.30 Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Tüfekçi Ortaköy-Lapta (Ferhat Tuna)
11.30 Beylerbeyi Dr.Ali Özsoy Stadı’nda Tatlısu-Ozanköy (Abdullah Genç)
11.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Karaoğlanoğlu-Dikmen Gücü (Olgun Canik)
11.30 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Denizli-Yılmazköy (Mustafa Torun)
11.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Sadrazam Kayalar-Doğancı (Mustafa Öztugay)