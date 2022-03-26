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İktisatbank BTM 1. Lig 16. Hafta günün sonuçları

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İktisatbank BTM 1. Lig 16. Hafta günün sonuçları
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup
Mehmetçik-Yenierenköy: 4 – 7
Serdarlı-Akova Vuda :  4 – 3
Geçitkale-Türkmenköy :         5 – 1
Düzova-SFC 1461 İskele Trabzon: 1 – 1  
Vadili-Demirerler C.Demirhan : 0 – 1
 
İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Yenierenköy TSK 16 13 0 3 50 18 32 39
2. SFC 1461 İskele Trabzon 16 9 3 4 31 23 8 30
3. Mehmetçik TÇBSK 16 7 3 6 26 32 -6 24
4. Gülgün Süt Düzova GSK 16 6 4 6 28 25 3 22
5. Türkmenköy ASK 16 5 6 5 25 31 -6 21
6. Vadili TÇBSK 16 6 5 5 27 20 7 20
7. Akova Vuda TÇB 16 6 2 8 31 30 1 20
8. Demirerler Cons. Demirhan SK 16 4 8 4 25 26 -1 20
9. Geçitkale GSK 16 3 3 10 18 30 -12 12
10. Serdarlı GB 16 3 2 11 17 43 -26 11
 
 
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup
BUGÜN
11.30 Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Tüfekçi Ortaköy-Lapta (Ferhat Tuna)
11.30 Beylerbeyi Dr.Ali Özsoy Stadı’nda Tatlısu-Ozanköy (Abdullah Genç)
11.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Karaoğlanoğlu-Dikmen Gücü (Olgun Canik)
11.30 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Denizli-Yılmazköy (Mustafa Torun)
11.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Sadrazam Kayalar-Doğancı (Mustafa Öztugay)
 
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