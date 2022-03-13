banner762
Her yerde ‘Basket’ var
Her yerde ‘Basket’ var
7 0
Erenköy koşar adım 1. Lig’e
Erenköy koşar adım 1. Lig’e
198 0
 
Mazda’nın ağır abisi: CX-60
Mazda’nın ağır abisi: CX-60
14 0
Spoon Lounge’te nostaljik yolculuk
Spoon Lounge’te nostaljik yolculuk
24 0
Gün gün fakirleşiyoruz
Gün gün fakirleşiyoruz
81 0
142 0
Çöpleri gelişi güzel yerlere bırakmak nereden çıktı?
Çöpleri gelişi güzel yerlere bırakmak nereden çıktı?
15 0
banner797
banner794

İktisatbank BTM 1. Lig 14. Hafta sonuçları

banner476

banner714
İktisatbank BTM 1. Lig 14. Hafta sonuçları
Kırmızı Grup
12 Mart 2022 – Cumartesi
Akova Vuda-Yenierenköy:           1 – 3  
Mehmetçik-Türkmenköy:           2 – 0
G. S Düzova-Geçitkale :                               3 – 1
Vadili-SFC 1461 İ. Trabzon:          2 – 0
Serdarlı-D. Cons.Demirhan:        1 – 1
 
Beyaz Grup
Lapta-Ozanköy :              4 – 0
Denizli-Dikmen Gücü:   2 – 1
T. Ortaköy-Yılmazköy:   2 – 6
Tatlısu-Doğancı :              2 – 0
Karaoğlanoğlu-S.Kayalar: 2 – 2
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.