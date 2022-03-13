İktisatbank BTM 1. Lig 14. Hafta sonuçları

Kırmızı Grup
12 Mart 2022 – Cumartesi
Akova Vuda-Yenierenköy: 1 – 3
Mehmetçik-Türkmenköy: 2 – 0
G. S Düzova-Geçitkale : 3 – 1
Vadili-SFC 1461 İ. Trabzon: 2 – 0
Serdarlı-D. Cons.Demirhan: 1 – 1
Beyaz Grup
Lapta-Ozanköy : 4 – 0
Denizli-Dikmen Gücü: 2 – 1
T. Ortaköy-Yılmazköy: 2 – 6
Tatlısu-Doğancı : 2 – 0
Karaoğlanoğlu-S.Kayalar: 2 – 2
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.