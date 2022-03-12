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İktisatbank BTM 1. Lig 14. Hafta günün sonuçları

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İktisatbank BTM 1. Lig 14. Hafta günün sonuçları

Kırmızı Grup
12 Mart 2022 – Cumartesi
Akova Vuda-Yenierenköy:          1 - 3
Mehmetçik-Türkmenköy:           2 – 0
G. S Düzova-Geçitkale :            3 – 1
Vadili-SFC 1461 İ. Trabzon:      2 – 0
Serdarlı-D. Cons.Demirhan:     1 – 1
 
Beyaz Grup
13 Mart 2022 – Pazar
10.30 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Ozanköy (Olgun Canik)
10.30 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Denizli-Dikmen Gücü (Fatih Bardakçıoğlu)
10.30 Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Tüfekçi Ortaköy-Yılmazköy (Zekai Töre)
10.30 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı’nda Tatlısu-Doğancı (Burak Mandıralı)
10.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Karaoğlanoğlu-Sadrazam Kayalar (Şakir Azizoğlu)
 
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