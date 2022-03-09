İktisatbank BTM 1. Lig 13. hafta maçları tamamlandı

İktisatbank BTM 1. Lig’de 13. Hafta sonuçları
Beyaz Grup
BUGÜN
Dikmen - Lapta: (0-1'ken Tatil Edildi)
Sadrazam Kayalar-Tatlısu: 1-1
Ozanköy-Yılmazkoy: 2-1
Karaoğlanoğlu-Ortaköy: 6-0
Doğancı-Denizli: 1-2
Kırmızı Grup
DÜN
Türkmenköy – Vadili: 0 – 0
Geçitkale – Mehmetçik: 0 – 1
SFC 1461 İ.Trabzonspor – Akova: 4 – 2
Gülgün Süt Düzova – Serdarlı: 4 – 0
Yenierenköy – Demirerler C.Demirhan: 4 – 2
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