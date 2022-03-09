banner762
31 0
"Yollardaki çukurların verdiği zararı kim ödeyecek?”
66 0
 
"Yeniboğaziçi Belediyesi Kadın Dayanışma Koruluğu” kuruldu
15 0
Basın-Sen Meclis önünde basın açıklaması yaptı
Basın-Sen Meclis önünde basın açıklaması yaptı
15 0
Dünyayı ne bekliyor
Dünyayı ne bekliyor
185 0
“Ehliyetler kasaptan et dağıtır gibi verilirse bunlar olur”
“Ehliyetler kasaptan et dağıtır gibi verilirse bunlar olur”
160 0
GAÜ, Lefkoşa’da kazandı
GAÜ, Lefkoşa’da kazandı
8 0
banner797
banner794

İktisatbank BTM 1. Lig 13. hafta maçları tamamlandı

banner476

banner714
İktisatbank BTM 1. Lig 13. hafta maçları tamamlandı
İktisatbank BTM 1. Lig’de 13. Hafta sonuçları 

Beyaz Grup
BUGÜN
Dikmen - Lapta: (0-1'ken Tatil Edildi)
Sadrazam Kayalar-Tatlısu: 1-1
Ozanköy-Yılmazkoy: 2-1
Karaoğlanoğlu-Ortaköy: 6-0
Doğancı-Denizli: 1-2

Kırmızı Grup
DÜN
Türkmenköy – Vadili:    0 – 0
Geçitkale – Mehmetçik: 0 – 1
SFC 1461 İ.Trabzonspor – Akova:     4 – 2
Gülgün Süt Düzova – Serdarlı:          4 – 0
Yenierenköy – Demirerler C.Demirhan: 4 – 2

 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.