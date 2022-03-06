İktisatbank BTM 1. Lig 12. hafta sonuçları

İktisatbank BTM 1.Lig Kırmızı Grup
5 Mart 2022 – Cumartesi
Vadili-Geçitkale: 2- 1
Akova Vuda-Türkmenköy : 2 – 2
Demirerler Cons.Demirhan-SFC 1461 İskele Trabzon:2 – 2
Mehmetçik-Gülgün Süt Düzova : 2 -1
Serdarlı-Yenierenköy : 0 – 2
İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup
Tüfekçi Ortaköy-Ozanköy : 4 – 3
Yılmazköy-Dikmen Gücü: 1 – 1
Tatlısu-Karaoğlanoğlu: 0 – 1
Lapta-Doğancı : 5 – 0
Denizli-Sadrazam Kayalar: 1 – 2
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