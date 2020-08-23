İkizlerle yollar ayrıldı

Gökhan KUZU

K-PET Süper Lig ekiplerinden Gönyeli'de yeni sezonun kadrosunu oluşturma çalışmaları sürüyor. Gönyeli'de Sabri ve Raif Selden kardeşlerle yollar ayrıldı.

Futbolcularla ilgilenen kulüplere gerekli kolaylığı sağlayacak olan Gönyeli, futbolcuların kulübe mal oluş fiyatına futbolcuların bonservislerini verecek.

Bu arada iç transfer görüşmelerini tamamlarken futbolcularıyla anlaştı.