banner480
banner69
GG solak peşinde
GG solak peşinde
222 0
Bu ne vurdumduymazlık?
Bu ne vurdumduymazlık?
224 0
 
Hedef en çok satılan BMW modeli olmak!
Hedef en çok satılan BMW modeli olmak!
27 0
China Bazaar Gençlik Gücü
China Bazaar Gençlik Gücü
133 0
Haspolat kirli sanayi bölgesinde yangın
Haspolat kirli sanayi bölgesinde yangın
158 0
Yollar karınca gibi araba kaynıyor
Yollar karınca gibi araba kaynıyor
87 0
952 0
banner460

İkizler, Hamitköy’de

banner476

İkizler, Hamitköy’de
K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy, oldukça genç futbolculardan oluşan kadrosunu 2 tecrübeli futbolcuyla takviye etti.
Futbolumuzun en önemli orta saha futbolcularından olan İkizler, Sabri ile Raif yeni sezonda Hamitköy forması giyecekler. Sabri – Raif Selden kardeşleri Gönyeli’den bonservisleri ile birlikte transfer eden Hamitköy böylelikle orta sahasını güçlendirmiş oldu.Sabri ile Raif, Hamitköy ile de ilk antrenmanlarına Esat Erdoğmuş Stadı’nda çıktılar.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.