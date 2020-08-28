İkizler, Hamitköy’de

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy, oldukça genç futbolculardan oluşan kadrosunu 2 tecrübeli futbolcuyla takviye etti.
Futbolumuzun en önemli orta saha futbolcularından olan İkizler, Sabri ile Raif yeni sezonda Hamitköy forması giyecekler. Sabri – Raif Selden kardeşleri Gönyeli’den bonservisleri ile birlikte transfer eden Hamitköy böylelikle orta sahasını güçlendirmiş oldu.Sabri ile Raif, Hamitköy ile de ilk antrenmanlarına Esat Erdoğmuş Stadı’nda çıktılar.
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