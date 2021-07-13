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İkizler Değirmenlik antrenmanında

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İkizler Değirmenlik antrenmanında
Yeniden mücadele edeceği Birinci Ligde zirve hedefinde olacak olan Değirmenlik, Miracle ile yaptığı sponsorluk anlaşmasından sonra bu hedef doğrultusunda transferlere yöneldi.
Miracle Değirmenlik şampiyonluk hedefi doğrultusunda Hamitköy'den futbolumuzun önemli isimleri Sabri – Raif Selden kardeşleri transfer etti. İkizler ilk kez yeşil beyazlı formaları ile Sadık Cemil Stadında yapılan Değirmenlik antrenmanına katıldılar.
 
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