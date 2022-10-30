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İkisine de yaramadı

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Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan Yonpaş Dumlupınar ile Yenicami karşılaşmasının son bölümlerinde takımlar karşılıklı attıkları gollerle berabere kaldı

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İkisine de yaramadı
Stat: Dr. Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Cem Öksüzoğulları, İbrahim Katmer
Yonpaş Dumlupınar: Türkkan Delideniz,Necati Genç, (Dk.59 Berk)İsmail Tırlık, Berke Zorba(Dk.90+4 Hikmet), Rifat Hacıarifoğlu, Mert Güçlücan (Dk.71 Oladimeji), Osman Şanverdi(Dk.59 M. Gürbıyık), İbrahim Köse(Dk.71 M. Altın), Tahsin Kaya, Emre Soytürk, Jonathan Weston
Yenicami: Ercan Samancıoğlu,Yasin Açıkel, Emirhan Çil, Yakup Şen, Fikret Yağcıoğlu (Dk.61 Ali Bayır), Fırat Ersalan, Hascan Kırmaz, Badara Naby Sylla, Mehmet Çavuş, Koray H. Özteknik (Dk.85 Asrın), Kaan Erdoğan
Goller: Dk 83 Weston(Y.Dumlupınar), Dk.90+7 Ali Bayır(Yenicami)
 
AKSA Süper Lig’in 6. haftasında Yonpaş Dumlupınar ile Yenicami, Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin son bölümlerinde atılan gollerle maç 1-1 eşitlikle tamamlandı. Dumlupınar 83’te Weston ile öne geçerken, 90+7’de oyuna sonradan dahil olan eski bir Dumlupınar oyuncusu Ali Bayır’ın golü ile maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Yonpaş Dumlupınar 11, Yenicami 14 puana yükseldi. Ligde gelecek hafta Yonpaş Dumlupınar, Merit Alsancak Yeşilova’ya konuk olacak. Yenicami ise Mesarya’yı konuk edecek.
 
 
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