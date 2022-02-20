İkisine de yaramadı

Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Serhan Şimşek, Necmi Bulut, Halil Canaloğluı
Binatlı: Yunus, Ayhan, Mehmet Neşe, Ali Özbahar, Hasan Ağaç (84.Dk Süleyman), Mehmet Avunç, Abdullah (15.Dk Erdem), Darbaz (65.Dk Nevzat), Mustafa Süzgen, Mehmet Zaim (84.Dk Nazım), Fikri
MAY: Kemal, Billy Osman, Mejdi, Mustafa Salk, Aksel, Mehmet Tekin, Eyüp, Vakkas (87.Dk Bayram Özgüm), Gökhan (77.Dk Memduh), Yakup (30.Dk Chibuzor), Mustafa Vardi
Goller:90.Dk Fikri (Binatlı)- 51.Dk Mehmet Tekin (Merit Alsancak Yeşilova)
Niyazi ERGÜLEN
Süper Ligde farklı hedeflerdeki Binatlı ile Merit Alsancak Yeşilova arasında oynanan maç 1 – 1 berabere tamamlandı.
Maçın ilk devresinde 2 takım da pozisyon yaratmakta zorlanırken ilk devre 0 – 0 eşitlikle tamamlandı.
Ikinci devreye etkili başlayan Merit Alsancak Yeşilova, 51.Dakikada Mehmet Tekin’in golüyle 1 – 0 öne geçti.
Golden sonar Binatlı oyuna asılmaya başladı. Özellikle Mustafa Süzgen’in hücum yönünde oynaması ev sahibini hareketlendirdi.
Dk86 Mustafa Süzgen ceza alanında düşürüldü. Serkan Şimşek'in oyunu devam ettirmesine Binatlılılar büyük tepki gösterdiler.
Dk 90+2 1 1 Binatlı’nın sağdan gelişen atağında Fikri savunmadan çıkıp maçın skorunu belirleyen golü attı. 1 – 1
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