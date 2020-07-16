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İkisine de yaramadı

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Yalova ile Maraş arasında oynanan maçtan çıkan 1-1’lik beraberlik iki takıma da yaramazken, Yalova playoff’ta iddialı olma şansını yitirdi. Maraş ise playoff şansını zora soktu

İkisine de yaramadı
16 Temmuz 2020 Perşembe 23:04

İsmet KARAOSMAN

K-PET Birinci Ligde 29. Hafta maçında Yalova, bire bir rakibi Maraş’ı Tahsin MertekçiStadında konuk etti.

Zekai Töre, Berk Bağrıkara ve Hakan Gök hakem üçlüsünün yönettiği maçın ilk devresini Yalova, Gökhan Titiz’in kafa golüyle 1-0 önde tamamladı.İkinci devrede Maraş,Eren Aktaş’ın golüyle 1-1 beraberliği yakaladı.

Metin ile ilk devre penaltı vuruşundan yararlanamayan, son dakikada İltaç ile net pozisyonu değerlendiremeyen Yalova, evinde 1 puana razı oldu.

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