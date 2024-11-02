İkisi de birer puana razı oldu

Süper Ligde henüz galibiyetle tanışamayan T. H. Dumlupınar konuk ettiği Gençler Birliği ile sahadan 0 – 0 eşitlikle 1 puana razı olurken, Gençler Birliği deplasmanda ikinci beraberliğini aldı

Stat: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Hakan Gök, Ahmet Genç

T.H. Dumlupınar: Alihan, Hikmet, Orhan, Hikmet, Yunus, Berk(Berk Güçlücan), Joseph(Mehmet Çağakan), Osman(Nazım), Mert(Yıldıray), Mehmet Altın, Adjessa,.

DND Gençler Birliği: Cengiz(Hamit), Emir, Osman, Galip, Malik, Barın(Abdülaziz), Berk, Bawa, Bülent(Ernest), Yann Toually, Badara Sylla



Aksa Süper Ligin 7. Haftasının bölge derbisi sayılan maçında T. H. Dumlupınar ile DND Gençler Birliği karşı karşıya geldi.

Karşılıklı atakların olduğu maçta takımlar gol atma başarısı gösteremeyince maç başladığı gibi 0 -0 tamamlandı.

2.dakikada Dumlupınar’ın sağdan Hikmet’in ortasında kaleci Cengiz araya girerek tehlikeyi önlemiş oldu.

12.dakikada Gençler Birliği’nden Gabriel’in uzaktan sert şutunda top direği üzerinden auta çıktı.

45.dakikada Dumlupınar’ın geliştirdiği ani atakta Yıldıray ceza sahasında topa vurmakta gecikince defans araya girerek tehlikeyi önledi.

64.dakikada Dumlupınar atağında Osman’ın ceza sahası içerisinde şutunda top direğin üzerinden auta çıktı.

70.dakikada Gençler Birliği atağında Galip altı pas üzerinde boş pozisyonda topu direğin üzerinden auta attı.

71.dakikada Dumlupınar’ın kazandığı serbest vuruşta Mehmet Altın’ın sert vuruşunu kaleci Hamit kornere çeldi.

73. dakikada yine Dumlupınar’ın kazandığı ceza yayı üzerindeki serbest vuruşu kullanan Mehmet Altın’ın vuruşunda köşeye giden topu kaleci Hamit kornere çeldi.

90.dakikada Dumlupınar atağında Adjessa ceza sahası içerisinde boş pozisyonda topa çok kötü vurunca takımını mutlak bir golden etmiş oldu..

