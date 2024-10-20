İkişer attılar, birer aldılar

Maraş – Hamitköy maçı oldukça hareketli geçerken, 2’şer gol atan takımlar 1’er puanla sahadan ayrıldılar. Hamitköy’ün 2, Maraş’ın 1 topu direkten döndü. Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı maçtan sonra, hakemlerin yönetimine tepki gösterdi

Maraş Necip Halil Kartal StadıFatih Bardakçıoğlu, Furkan Türk, Nurhan KutlugünRamazan, Serkan (Dk 69 Yaşar), Ali, Emre, Okan (Dk 50 Süleyman), Aras (Dk 80 Çağrı), Oğuz, Ahmet Hellaç (Dk 80 Ahmet Alçıkaya), Çağın, Osman, EnderRaif, Mehmetali, Hasan, Salih, Emre (Dk 88 Adem), Burak, Mehmet, Salih, Anıl, Cuma (Dk 67 Sinan), Ersan (Dk 83 Altan)Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonu'nun beşinci haftası tamamlandı.AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonu'nun beşinci haftasında Maraş GSK, HamitköyŞHSK’yı konuk etti. Necip Halil Kartal Stadında oynanan ve Fatih Bardakçıoğlu’nun yönettiği Maraş GSK – Hamitköy ŞHSK maçının ilk devresine 2 takım da hareketli başladı. Maraş GSK geliştirdiği ilk atakta golü bulurken, 14. dakikada Ali Recaioğlu ceza sahası içeirisnden yaptığı vuruşla golü attı. 1 – 0 Golden sonra baskısını artıran Hamitköy’ün 40. dakikada kazandığı serbest vuruşta Mehmetali klas bir vuruşla golü attı. 1 – 145. Dakikada Maraş kalecisi Ramazan’ın, ceza alanında yaptığı harekette Hamitköy penaltı beklerken, yardımcısı Furkan Türk’ün yönlendirmesiyle Fatih Bardakçıoğlu oyunu devam ettirdi. Devre de 1 – 1 sona erdi.İkinci devrede de hareketli futbol devam ederken, baskılı oynayan Hamitköy, Burak ile 59’da 2 – 1 öne geçti. Golden sonra rakibinin üzerine baskı kuran Maraş, 68’de Emre Karaciğer’in kafa golüyle skoru eşitledi. 2 – 22 – 2’den sonra Hamitköy cephesi özellikle Nurhan Kutlugün’ün bayraklarına sürekli itirazda bulunurken, 2 takım da skoru değiştirecek pozisyonlar bulsa da maçta başka gol sesi çıkmadı ve skor 2 – 2 oldu.