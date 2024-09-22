İkişer attılar, birer aldılar

Yeniboğaziçi Stadı’nda oynanan 1. Ligin ilk hafta mücadelesinde konuk Düzkaya 2 – 0 öne geçtiği karşılaşmada Yeniboğaziçi maçı bırakmayarak eşitliği sağlayarak sahadan birer puanla ayrıldılar

Stad: Yeniboğaziçi Stadı

Hakemler: İsmail Ercan, Yusuf Bakar, Emir Turalı

Yeni Boğaziçi: Emre, Ali Çelik, Fevzi, İsmail, Enes, Ömer(Hasan), Emir Ali, Serhat, Kenan, Ramadan, İbrahim(Mustafa)

Düzkaya: Yunus, Uğur, Batuhan(Oğuzhan), Mehmet, Bayram, Emre, Ali(Önder), Kutluhan, Berkay, Eren(Cihan), Erhan(Kamil).

Goller:Dk. 34 Ramadan(Pen.) ve Dk. 65 Musta Çelik(Y.Boğaziçi) Dk. 4 Eren ve Dk. 10 Berkay (Düzkaya)

K.Kart: Dk.90+4 Oğuzhan(Düzkaya)



Süleyman Göktaş Sezonu Aksa 1. Lig 1. Haftasının önemli karşılaşmalarından Yeniboğaziçi ile Düzkaya arasındaki mücadele 2 – 2’lik skorla tamamlandı ve takımlar birer puanla haftayı kapattı.

Maça iyi başlayan konuk Düzkaya takımı golleri de erken buldu.

Dk. 4 Düzkaya atağında Yeniboğaziçi defansından sıyrılan Eren topu ağlarla buluşturdu. 0 – 1

Dk. 10 Hızlı gelişen Düzkaya atağında sol kanattan Yeni Boğaziçi cezalanına giren Berkay topu ağlara göndererek skoru 0 – 2 yaptı.

Bu golün ardından toparlanan Yeni Boğaziçi takımı geliştirdiği etkili ataklarla gol aradı.

Dk. 34 Yeni Boğaziçi atağında topla buluşan Kenan Düzkaya ceza sahası içinde defansın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Ramadan topu ağlara gönderdi. 1 – 2

Dk. 59 Hızlı gelişen Düzkaya atağında Yeniboğaziçi defansının arkasında topla buluşan Eren çapraz pozisyonda şutunda top yan ağlarda kaldı.

Dk. 64 Yeni Boğaziçi'nin kullandığı korner atışında defansın uzaklaştıramadığı topla ceza sahası dışında buluşan Enes'in ortasında Mustafa Çelik’in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-2

Dk.81 Hızlı gelişen Düzkaya atağında topla birlikte Yeni Boğaziçi ceza alanına giren Berkay Serhat’ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem bir kez daha penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Bayram’ın vuruşunda kaleci Emre topu iki hamlede kontrol etti.

Dk.90 Yeni Boğaziçi defansının önde olması sonrasında topla buluşan Cihan kaleci Emre ile karşı karşıya kaldığı anda vuruşunda Emre topu ayaklarıyla çıkardı.

Geriye kalan dakikalarda her iki takımın çabası gol getirmeyince maç 2 – 2 tamamlandı.

