İkişer attılar, birer aldılar

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Hakan Gök, Emre Çevikdal
Lefke: Mehmet Özeralp, Aykut, Kemal Solkanat, Semih, Yılmaz Şipal, Kasım, Mustafa Tahsildaroğulları, Armstrong, Yakup Esmeraslan, Aziz, Rahmi
Cihangir: Mehmet Yeşil, Nurettin, Mishali, Hakan Karacaoğlu, Muhittin, Tacettin, Erol, Barkın, Taner, Berhan,Zihni
Goller: 21 ve 54.Dk Kasım (Lefke)- 26.Dk (P) Mishali, 78.Dk Muhittin (Cihangir)
Niyazi ERGÜLEN
Süper Ligin 24. haftasında Lefke Stadında oynanan 16 Ağustos Stadında oynanan Lefke – Cihangir maçı karşılıklı atılan gollerle 2 – 2 berabere tamamlandı.
21.Dk: Lefke’de kazanılan korneri kullanan Semih’in ceza alanına gönderdiği topa arka direkte Kasım vurdu ve topu filelere gönderdi. Lefke 1-0 Cihangir
23.Dk: Cihangir atağındaYakup topu uzaklaştırmak isterken rakibine yapmış olduğu müdahaleyi karşılaşmanın hakemi Utku Hamamcıoğlu faul olarak değerlendirdi ve penaltı noktasını gösterdi. Bu karardan sonra Lefke futbolcuları yoğun itirazlarda bulunurken, saha dışında da kısa süreli gerginlikler yaşandı ancak karar değişmedi.
26.Dk: Atışı kullanan Mishali topu filelere gönderdi. Lefke 1-1 Cihangir
54.Dk: Lefke atağında ceza alanı içerisinde topu önünde bulan Kasım bu fırsatı değerlendirerek topu filelere gönderdi. Lefke 2-1 Cihangir
78.Dk: Cihangir atağında Muhittin röveşatayla topu filelere gönderdi. Lefke 2-2 Cihangir
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|24
|17
|2
|5
|64
|25
|39
|53
|2.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|24
|12
|9
|3
|50
|32
|18
|45
|3.
|Gönyeli SK
|24
|12
|6
|6
|34
|23
|11
|42
|4.
|Doğan Türk Birliği
|24
|11
|8
|5
|40
|29
|11
|41
|5.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|24
|12
|4
|8
|45
|26
|19
|40
|6.
|Lefke TSK
|24
|10
|10
|4
|34
|23
|11
|40
|7.
|Küçük Kaymaklı TSK
|24
|9
|9
|6
|32
|25
|7
|36
|8.
|Yenicami AK
|24
|9
|8
|7
|48
|31
|17
|35
|9.
|Cihangir GSK
|24
|9
|8
|7
|41
|38
|3
|35
|10.
|Mesarya SK
|24
|10
|4
|10
|27
|20
|7
|34
|11.
|Göçmenköy İYSK
|24
|9
|5
|10
|29
|35
|-6
|32
|12.
|Türk Ocağı Limasol
|24
|9
|5
|10
|28
|38
|-10
|32
|13.
|Hamitköy ŞHSK
|24
|8
|5
|11
|31
|34
|-3
|29
|14.
|Baf Ülkü Yurdu
|24
|4
|6
|14
|18
|48
|-30
|18
|15.
|Binatlı YSK
|24
|2
|4
|18
|17
|59
|-42
|10
|16.
|Girne Halk Evi
|24
|1
|3
|20
|21
|73
|-52
|6