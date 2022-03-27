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İkişer attılar, birer aldılar

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Aksa Süper Ligi’nin 24. Haftasında rahat konumda bulunan Lefke ile play-out hattına yakın olan Cihangir arasındaki mücadelede takımlar ikişer gol atarken birer puanla sahadan ayrıldılar

İkişer attılar, birer aldılar
Stadyum: Lefke 16 AğustosStadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Hakan Gök, Emre Çevikdal
Lefke: Mehmet Özeralp, Aykut, Kemal Solkanat, Semih, Yılmaz Şipal, Kasım, Mustafa Tahsildaroğulları, Armstrong, Yakup Esmeraslan, Aziz, Rahmi
Cihangir: Mehmet Yeşil, Nurettin, Mishali, Hakan Karacaoğlu, Muhittin, Tacettin, Erol, Barkın, Taner, Berhan,Zihni
Goller: 21 ve 54.Dk Kasım (Lefke)- 26.Dk (P) Mishali, 78.Dk Muhittin (Cihangir)
 
Niyazi ERGÜLEN
Süper Ligin 24. haftasında Lefke Stadında oynanan 16 Ağustos Stadında oynanan Lefke – Cihangir maçı karşılıklı atılan gollerle 2 – 2 berabere tamamlandı.
21.Dk: Lefke’de kazanılan korneri kullanan Semih’in ceza alanına gönderdiği topa arka direkte Kasım vurdu ve topu filelere gönderdi. Lefke 1-0 Cihangir
23.Dk: Cihangir atağındaYakup topu uzaklaştırmak isterken rakibine yapmış olduğu müdahaleyi karşılaşmanın hakemi Utku Hamamcıoğlu faul olarak değerlendirdi ve penaltı noktasını gösterdi. Bu karardan sonra Lefke futbolcuları yoğun itirazlarda bulunurken, saha dışında da kısa süreli gerginlikler yaşandı ancak karar değişmedi.
26.Dk:  Atışı kullanan Mishali topu filelere gönderdi. Lefke 1-1 Cihangir
54.Dk:  Lefke atağında ceza alanı içerisinde topu önünde bulan Kasım bu fırsatı değerlendirerek topu filelere gönderdi. Lefke 2-1 Cihangir
78.Dk:  Cihangir atağında Muhittin röveşatayla topu filelere gönderdi. Lefke 2-2 Cihangir

AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Mağusa Türk Gücü 24 17 2 5 64 25 39 53
2. Merit Alsancak Yeşilova SK 24 12 9 3 50 32 18 45
3. Gönyeli SK 24 12 6 6 34 23 11 42
4. Doğan Türk Birliği 24 11 8 5 40 29 11 41
5. Yonpaş Dumlupınar TSK 24 12 4 8 45 26 19 40
6. Lefke TSK 24 10 10 4 34 23 11 40
7. Küçük Kaymaklı TSK 24 9 9 6 32 25 7 36
8. Yenicami AK 24 9 8 7 48 31 17 35
9. Cihangir GSK 24 9 8 7 41 38 3 35
10. Mesarya SK 24 10 4 10 27 20 7 34
11. Göçmenköy İYSK 24 9 5 10 29 35 -6 32
12. Türk Ocağı Limasol 24 9 5 10 28 38 -10 32
13. Hamitköy ŞHSK 24 8 5 11 31 34 -3 29
14. Baf Ülkü Yurdu 24 4 6 14 18 48 -30 18
15. Binatlı YSK 24 2 4 18 17 59 -42 10
16. Girne Halk Evi 24 1 3 20 21 73 -52 6
 
 
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