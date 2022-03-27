İkişer attılar, birer aldılar

Aksa Süper Ligi’nin 24. Haftasında rahat konumda bulunan Lefke ile play-out hattına yakın olan Cihangir arasındaki mücadelede takımlar ikişer gol atarken birer puanla sahadan ayrıldılar

Lefke 16 AğustosStadıUtku Hamamcıoğlu, Hakan Gök, Emre ÇevikdalMehmet Özeralp, Aykut, Kemal Solkanat, Semih, Yılmaz Şipal, Kasım, Mustafa Tahsildaroğulları, Armstrong, Yakup Esmeraslan, Aziz, RahmiMehmet Yeşil, Nurettin, Mishali, Hakan Karacaoğlu, Muhittin, Tacettin, Erol, Barkın, Taner, Berhan,Zihni21 ve 54.Dk Kasım (Lefke)- 26.Dk (P) Mishali, 78.Dk Muhittin (Cihangir)Süper Ligin 24. haftasında Lefke Stadında oynanan 16 Ağustos Stadında oynanan Lefke – Cihangir maçı karşılıklı atılan gollerle 2 – 2 berabere tamamlandı.: Lefke’de kazanılan korneri kullanan Semih’in ceza alanına gönderdiği topa arka direkte Kasım vurdu ve topu filelere gönderdi.Cihangir atağındaYakup topu uzaklaştırmak isterken rakibine yapmış olduğu müdahaleyi karşılaşmanın hakemi Utku Hamamcıoğlu faul olarak değerlendirdi ve penaltı noktasını gösterdi. Bu karardan sonra Lefke futbolcuları yoğun itirazlarda bulunurken, saha dışında da kısa süreli gerginlikler yaşandı ancak karar değişmedi.Atışı kullanan Mishali topu filelere gönderdi.Lefke atağında ceza alanı içerisinde topu önünde bulan Kasım bu fırsatı değerlendirerek topu filelere gönderdi.Cihangir atağında Muhittin röveşatayla topu filelere gönderdi.