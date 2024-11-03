İkişer atıp birer aldılar

Yer: Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Burak Yiğit, Hasan Baldan, Cenk Aras Özfuttu
Karşıyaka: Eren, Ceylan, Tacettin, Mishali, Tahir, Furkan, Lawrence, Muhammet, Eyyüp, James, Bahadır
Göçmenköy: Ozan, Arda, Reşit, Salahi, Arda, Debouto, Bekir, Mbou, Mevlüt, Bilal, Eray
Goller: Dk. 6 ve 10 Mishali(Karşıyaka), Dk. 45 Bekir, Dk. 85 Debuto (Göçmenköy)
AKSA Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu yedinci hafta maçında Karşıyaka ile Göçmenköy karşı karşıya geldi. Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı’nda oynanan karşılaşma 2-2’lik skorla berabere tamamlandı.
Karşılaşmanın ilk yarısında baskılı oynayan Karşıyaka, 6. Dakikada penaltı kazanarak; Siboniso Lungelo Mishali ile ilk golünü buldu. Ataklara devam eden Karşıyaka, 10. Dakikada Siboniso Lungelo Mishali’nin yeniden sahne almasıyla durumu 2-0’a getirdi. Konuk ekipte ilk yarının son dakikalarında baskısını arttırırken, 45. Dakika Bekir Yıldız’la penaltı golü bularak devre arasını 2-1 geride tamamladı. Karşıyaka, maçın ikinci yarısına yine baskılı başlasa da pozisyonları sonuçlandırmada sorun yaşadı. Göçmenköy, maçın sonlarında baskısını arttırırken Quentin Debouto’nun serbest vuruştan açılan topa yaptığı kafa vuruşuyla skora denge geldi. Maç 2-2’lik skorla beraberlikle sonuçlandı.
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