İkinci haftanın perdesi Lefkoşa’da açılıyor

Aksa Süper Lig’de 2. Haftanın açılış maçında bu akşam Atatürk Stadı’nda lige mağlubiyetle başlayan iki Lefkoşa ekibi Çetinkaya ile Göçmenköy karşı karşıya gelecek

Süleyman Göktaş Sezonu Aksa Futbol Liglerinin 2. Haftası bugün oynanacak olan Süper Lig karşılaşmasıyla başlıyor.

Aksa Süper Lig’de iki gece maçının oynanacağı 2. Haftada bu akşam Atatürk Stadı’nda lige mağlubiyetle başlayan iki Lefkoşa ekibi Çetinkaya ile Göçmenköy karşı karşıya gelecek.

Süper Ligde 3 maç Cumartesi, 3 maç Pazar bir maç ise pazartesi akşamı oynanacak. Birinci Ligde ise 5 maç Cumartesi 3 maç ise Pazar günü oynanacak.

Süper Ligde ilk haftanın iki galip Lefkoşa takımı Gençlik Gücü ile Yenicami’nin pazartesi akşamı oynayacağı maçın skoru ise en merak edilen karşılaşma olacak.



Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 2. Haftanın programı ve hakemleri şöyle:

Bugün (Saat 19.00)

AKSA Süper Lig

Atatürk Stadı: Çetinkaya – Göçmenköy(Ali Özer)



28 Eylül Cumartesi (Saat 16.30)

AKSA SÜPER LİG

Dr. Fazıl Küçük Stadı: Mağusa T. Gücü – Karşıyaka (Kerem Eran)

Gönyeli Stadı: Gönyeli – Doğan T. Birliği (Turgay Misk)

M. Hidayet Çağlar Stadı: A. Yeşilova – T. H. Dumlupınar (Şakir Azizoğlu)



AKSA BİRİNCİ LİG (SAAT 16.30)

Kozanköy R. R. Denktaş Stadı

Atoll Kozanköy – Yalova (Zekai Töre)

Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – Lapta (Mustafa Torun)

Tatlısu R. R. Denktaş Stadı: Düzkaya – Vadili (Fatih Bardakçıoğlu)

Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Hamitköy – M. Hacıali Yılmazköy (Emre Öztaşlı)



29 Eylül Pazar (Saat 16.30)

AKSA SÜPER LİG

Cihangir Stadı: Cihangir – Lefke (Hüseyin Eyyüpler)

Hasan Onalt Stadı: Mesarya – G. Birliği (Ferhat Tuna)

Atatürk Stadı:M. Değirmenlik – Esentepe (Osman Özpaşa)



AKSA BİRİNCİ LİG(SAAT 16.30)

Necip Halil Kartal Stadı: Maraş – K. Kaymaklı (Abdullah Genç)

8 Ağustos Stadı: N. Dipkarpaz – S. Geçitkale (Burak Mandıralı)

Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Yeniboğaziçi (Hakan Ünal)

Üner Berkalp Stadı: Binatlı - Çanakkale (İbrahim Katmer)



30 Eylül Pazartesi (Saat 19.00)

AKSA SÜPER LİG

Atatürk Stadı: C. B. Gençlik Gücü - Yenicami (İsmail Ercan)

