“İkinci devreye hazır girmek istiyoruz”

Ligin ikinci devresine en iyi bir şekilde girebilmek için çalışmaların yoğun bir şekilde ve eksiksiz yapılmasına özen gösterdiklerini belirten Ahmet Ogan, çok yoğun devam eden çalışmalar sonucunda ligin ikinci devresine fiziksel, mental ve psikolojik olarak da hazır bir şekilde girmek istediklerin söyledi

İkinci hazırlık dönemi çalışmalarına başlayan AKSA 1. Lig lideri SFC Dörtyol’da hedef, 2.müsabaka dönemine kadar çok iyi bir hazırlık dönemi geçirmek. Yoğun bir şekilde devam eden çalışamalardan memnun olduğunu belirten teknik direktör Ahmet Ogan, geleceğe yönelik yapılanmada genç, koşan mücadele eden, iyi futbol oynayan ve fair play kuralları çerçevesinde saha içerisinde mücadele eden bir takım yarattıklarına vurgu yaptı. Sezon başında belirlenen hedefeler doğrultusunda çok çalışarak ilk devrede hedeflerine ulaştıklarını belirten Ahmet Ogan, “zirvede yer almak güzel ancak ligin sonunda zirvede kalmanın daha değerli” olduğuna vurgu yaptı. SFC Dörtyol olarak ikinci sezonda çok daha başarılı bir şekilde ligi sonlandırmak istediklerini ifade eden Ahmet Ogan, futbolcularım profesyonelce hareket ederek ligin ilk devresinde çok iyi bir grafik yakaladıklarını belirtti. Uzun sürekli sakatlıklar yaşamalarına rağmen sezon başında geniş kadro kurmanın avantajını yaşadıkların belirten teknik direktör Ahmet Ogan, futbolcularım saha içerisinde ellerinden gelen mücadelenin fazlasını vererek ilk devrede önemli puanlar topladıklarını ifade ederek devrenin sonunda konulan totaldaki 28 puanlık hedefin 4 puan üzerinde 32 puanla ilk devreyi lider tamamladıklarını belirtti. Ligde ilk sekiz haftada almış oldukları başarılı sonuçlarla zirve yarışı içerisinde kaldıklarını belirten Ahmet Ogan, tek yenilgi aldıkları dokuzuncu hafata sonrasında düşüş yaşadıkların ifade ederek ligin son haftalarında tekrar yükselişe geçerek lig gol averajı ile tarihlerinde ilk kez lider olarak tamamlayarak önemli başarı elde ettiklerini söyledi. Başkanımız Erhan Öztürk ile SFC Direktörü Rifat Berkel ile yapılan isim sponsorluk anlaşması takım üzerinde çok olumlu etki yarattığın belirten Ahmet Ogan, bu olumlu yansımanın ligin ikinci devresine de çok daha etkili olacağına inandığını belirtti.

Ligin ikinci devresine en iyi bir şekilde girebilmek için çalışmaların yoğun bir şekilde ve eksiksiz yapılmasına özen gösterdiklerini belirten Ahmet Ogan, çok yoğun devam eden çalışmalar sonucunda ligin ikinci devresine fiziksel, mental ve psikolojik olarak da hazır bir şekilde girmek istediklerin söyledi. “Ligde ilk devreyi tarihinde ilk kez lider tamamlamak başkan, yönetim ile birlikte teknik kadro, futbolcular ve tüm camiada yeni heyecan ve umutları da beraberinde getirdiğini belirten Ahmet Ogan, birliktelik ve inanmışlığın ligin ikinci devresine de çok olumlu yansıyacağını, saha içindeki mücadele, kazanma isteği üst seviyelerde olacağın düşündüğünü ve başarılı sonuçların alaınacağına inandığını söyledi. “Sezon öncesi zirveyi zorlayabilecek SFC Dörtyol olarak konulan hedef doğrultusunda devam ederek, amaçlarının ligin ikinci devresinde de başarılı olarak sezon sonunda aynı başarıyı yakalama düşüncesinde oldukların söyleyen Ahmet Ogan, bugüne kadar her türlü maddi ve manevi desteği sağlayan başkan Erhan Öztürk, yönetime, sponsorlarımıza, her zaman yanımızda destek olan etkileyici taraftarlarımıza çok teşekkür ederim”dedi.

