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İkinci devre olaylı başladı

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İkinci devre olaylı başladı
BTM İkinci Lig Beşinci Grupta, Bahçeli, zirveyi hedefleyen Demirhan’ı, Pia Bella Sahasında konuk etti.Serkan Başkaya’nın yönettiği maçın uzatma anlarında gelen Demirhan golünden sonra olaylar çıktı. Hakem Serkan Başkaya da olaylar sırasında Bahçeli’den 3,Demirhan’dan 2 futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Her 2 takımdan birer futbolcu da ikinci devrede birer kırmızı kart görmüştü.
Demirhan, son dakikada golcüsü Abdullah’ın golüyle maçı 3-2 kazanırken, golden sonra başlayan gerginlik kavgaya dönüşürken, olaylar büyüdü. Hakem Serkan Başkaya, Bahçeli’den Eşref, Ali Okan, Emrah ve Soner’e, Demirhan’dan ise Mustafa, Ziya ve Hasan’a kırmızı kart gösterdi.
 
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