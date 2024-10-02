İki takım kayıpsız

Ligin 2. Haftasında oynanan maçlar sonunda sadece M. Hacıali Yılmazköy ile Norhernland Dipkarpaz takımları puan kayıpsız yollarına devam ederek zirveyi paylaştılar.
Ligin ilk haftasında 3 beraberliğin olmasına karşın 2. Haftasında sadece 1 maç beraberlikle sonuçlandı. 4 maçı ev sahiplerinin 3 maçı ise deplasman takımlarının kazandığı 2. Haftada ilk haftayı beraberlikle geçen 2 takım deplasmanda galibiyetle tanıştılar.
İlk 2 hafta sonunda sezona yönetim sıkıntılarıyla geç başlayan Çanakkale, Vadili ve Maraş takımları puansız devam ederlerken, Atoll Kozanköy ile Yalova takımları ise 2 beraberlikle ilk 2 haftayı 3 puanla tamamladılar.
İlk hafta evlerinde oynadıkları karşılaşmalardan birer puanla ayrılan takımlardan Yeniboğaziçi zirve iddiası olan ilk haftanın galibi Türk Ocağı’nı mağlup ederken, K.Kaymaklı takımı ise konuk olduğu ligin zayıf ekiplerinden Maraş takımını farklı mağlup ederek haftanın en farklı galibiyetini almış oldu.
Oynanan 8 maçta kale ağları 30 kez havalanarak maç başına 4 gol ortalamasına yaklaşıldı. En fazla gol Maraş-K.Kaymaklı maçında atılırken en az gol ise Dipkarpaz – Serveroğlu Geçitkale maçında oldu.
İkinci haftada kartlar adeta havada uçuşurken 8 maçın tümünde de kart gösterildi. Oynanan maçlarda 4 kırmızı kart ve 44 kırmız kart gösterilirken en fazla kart, 10 sarı ve 2 kırmızı kartla Binatlı – Çanakkale maçında gösterildi.
Gol krallığı yarışında ilk 2 haftada gol atmayı başararak 3 golle zirvede yer alan K. Kaymaklı’dan Toykan Hacet ve N. Dipkarpaz’dan Devrim Erdoğan ile bu hafta Lapta karşısında hat-trick yapan Erhan Çınar koltuğu paylaştılar.
Haftanın Takımı: Yeniboğaziçi
Aksa 1. Lige bu sezon düşen iki ekip olan Türk Ocağı ile Yeniboğaziçi takımlarının Girne’deki mücadelesinden galip ayrılan Yeniboğaziçi takımı genç kadrosuyla haftanın takımı olmayı hak etti.
Haftanın Futbolcusu: Erhan Çınar(Mormenekşe)
Mormenekşe takımının Türkiyeli golcüsü Erhan Çınar geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da evinde oynadığı maçlarda Mormenekşe takımını sırtlayan futbolcu olmaya devam ediyor. Çınar bu hafta hat-trick yaparak Lapta karşısında takımın galibiyetinin mimarı oldu.
Haftanın Teknik Direktörü: Bayram Dağgül(M. Hacıali Yılmazköy)
Aksa 1. Lig’de sezon galibiyetle başlayan M. Hacıali Yılmazköy, konuk olduğu ligin köklü takımlarından Hamitköy’ü 2 – 1 mağlup etmeyi başararak ligin zirvesine yerleşirken, bu galibiyette takımını iyi hazırlayan ve maç boyunca oyunda tutan teknik direktör Bayram Dağgül’ün payı büyük.
Haftanın Hakemi: Mustafa Torun(Mormenekşe – Lapta)
Genç hakemlerimizden Mustafa Torun, zorlu Mormenekşe – Lapta maçında oyunu iyi süzerek yerinde kararlar ve düdükler çalarak maçı iyi yönetti. Verdiği penaltı kararı ve kırmızı kart doğru karardı.
Haftanın Kare Ası:
Haluk(Mormenekşe) Çağdaş (Yılmazköy) Kenan (Yeniboğaziçi) Musa(M. Hacıali Yılmazköy)
Haftanın On Biri
Emre (Yeniboğaziçi) Özner (Yılmazköy) Fetin (Mormenekşe) Mehmet Kuşçu (Düzkaya) Ali Özay (Yeniboğaziçi) Aziz (Mormenekşe) Ali Tüfekçi (Düzkaya)Toykan (Küçük Kaymaklı) Devrim (Dipkarpaz) Süleyman (Yılmazköy) İlyas (Küçük Kaymaklı)
AKSA Birinci Lig 2. Hafta sonuçları
A. Kozanköy – Yalova: 1 – 1
Mormenekşe – Lapta: 4 – 1
Düzkaya – Vadili: 4 – 1
Hamitköy – M. H.Yılmazköy: 1 – 2
Maraş – K. Kaymaklı: 0 – 7
N. Dipkarpaz – S. Geçitkale:1 – 0
Türk Ocağı – Yeniboğaziçi:1 – 2
Binatlı – Çanakkale: 3 – 1
AKSA Birinci Lig 3. Hafta programı
Yeniboğaziçi – Binatlı
K.Kaymaklı – Mormenekşe
Yalova – Maraş
S. Geçitkale –Düzlaya
Lapta – N. Dipkarpaz
Vadili – Türk Ocağı
Çanakkale – M. Hacıali Yılmazköy
A.Kozanköy - Hamitköy
AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|M. Hacıali Yılmazköy SK
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|3
|6
|2.
|Northernland Dipkarpaz SK
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|3
|6
|3.
|Küçük Kaymaklı TSK
|2
|1
|1
|0
|8
|1
|7
|4
|4.
|Düzkaya KOSK
|2
|1
|1
|0
|6
|3
|3
|4
|5.
|Yeniboğaziçi DSK
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|1
|4
|6.
|Mormenekşe GBSK
|2
|1
|0
|1
|5
|3
|2
|3
|7.
|Lapta TBSK
|2
|1
|0
|1
|6
|5
|1
|3
|8.
|Türk Ocağı Limasol
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|3
|9.
|Binatlı YSK
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|10.
|Serveroğlu Geçitkale GSK
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|11.
|Yalova SK
|2
|0
|2
|0
|3
|3
|0
|2
|12.
|Atoll Kozanköy SK
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|13.
|Hamitköy ŞHSK
|2
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|14.
|Çanakkale TSK
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
|15.
|Vadili TÇBSK
|2
|0
|0
|2
|2
|7
|-5
|0
|16.
|Maraş GSK
|2
|0
|0
|2
|1
|12
|-11
|0