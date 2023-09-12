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İki adet skorboard için ihaleye çıkıldı

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İki adet skorboard için ihaleye çıkıldı
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Merkezi İhale Komisyonu, Spor Dairesi’nin bünyesinde yer alan Lefkoşa Atatürk Stadı ve Lefkoşa Kapalı Yüzme Havuzu’na birer adet skorboard temini için ihaleye çıktı.
Merkezi İhale Komisyonu, 27 Eylül 2023 tarihine kadar ihalenin devam ettiğini açıklayarak, ihaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini bu tarihe kadar Maliye Bakanlığı binasındaki Merkezi İhale Komisyonu Toplantı Salonu’ndaki teklif kutusuna atmalarını istedi.
 
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