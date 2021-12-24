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Ikbal: Liderle oynayacağımız maçı kazanmalıyız

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Ikbal: Liderle oynayacağımız maçı kazanmalıyız
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AKSA Birinci Ligde 15.haftanınönemli maçında ChinaBazaar Gençlik Gücü ile lider Gençler Birliği Atatürk Stadı’nda Utku Hamamcıoğlu’nun yöneteceği maçta karşılaşacaklar.
ChinaBazaar Gençlik Gücü Fahri başkanı Mazhar Ikbal zorlu maç öncesinde açıklamalarda bulunurken, şunları söyledi:
“ChinaBazaar Gençlik Gücü olarak Süper Lige yükselme hedefimiz vardır. Ancak geriye kalan haftalarda istediğimiz oyunu oynayıp, gerekli puanları alamadık.
Geçtiğimiz hafta Yalova karşısında da deplasmanda galip gelmeliydik ancak gol atıp bunu gerçekleştiremedik. Bugün lider Gençler Birliği ile oynayacağımız maça büyük önem veriyorum. Bu maçı kazanmalıyız. Bu nedenle bu sabah takım ile bir araya gelip, gerekli konuşmaları da orada yapacağım.”
 
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