Icardi yeniden Galatasaray'da

Galatasaray, Mauro Icardi ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalayacak

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mauro Icardi transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı kırmızılılar PSG ile Icardi transferi için anlaşmaya vardı.

Arjantinli golcü futbolcuyla 2026 yılına kadar sözleşme imzalanacak.

Geçen sezon Galatasaray'da kiralık oynayan Icardi, Süper Lig'de 24 maçta 22 gol atıp 7 de asiste imza atmıştı.

