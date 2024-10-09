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Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda

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Galatasaray'da Mauro Icardi, kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcuları arasında üçüncü sırada yer alıyor. Arjantinli futbolcu, 15 gol daha atması halinde 72 gollü Gheorghe Hagi'yi geçerek ilk sıraya yükselecek

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Icardi'nin gözü Hagi'nin rekorunda
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Galatasaray'da Mauro Icardi, sarı kırmızılı kulüpteki başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor.
Arjantinli oyuncu, Türkiye'deki üçüncü sezonunu geçiriyor. Icardi, sarı kırmızılı formayla toplamda 83 maçta forma giydi. Tecrübeli oyuncu, bu süreçte 58 kez fileleri havalandırırken, 20 de gol pası verdi.
Geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Icardi; Galatasaray'da 2 lig, bir de Turkcell Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Taraftarın sevgilisi haline gelen Arjantinli futbolcu, kulüp tarihinin en golcü üçüncü yabancı futbolcusu olmayı başardı.
61 gollü Milan Baros bu alanda ikinci sırada yer alırken, Gheorghe Hagi ise attığı 72 golle zirvede bulunuyor.
Mauro Icardi, 15 kez daha gol sevinci yaşarsa, Galatasaray'ın en golcü yabancı futbolcusu unvanının sahibi olacak.
Ayrıca Icardi, maç başı skor katkısına bakıldığında yabancı golcüler listesinin ilk sırasında. Arjantinli futbolcu, 83 maçta 78 gole doğrudan etki etti.
 
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