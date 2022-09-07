Icardi, kiralık olarak Galatasaray'da

Galatasaray, PSG'den MauroIcardi'yi kadrosuna kattı.
Sarı kırmızılıların anlaşmaya vardığı Arjantinli golcü dün akşam saat 23:00'te İstanbul'a geldi.
2020'de InterdenPSG'ye 50 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan IcardiLigue 1'de 92 maçta 38 gole imza attı.
YUSUF DEMİR GALATASARAY'DA
Galatasaray, Rapid Wien formasını giyen 19 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Yusuf Demir'i bonservisiyle beraber kadrosuna kattı.
Yusuf Demir, yarım sezon Barcelona forması da giymişti
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