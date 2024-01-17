banner913
banner932
Kürşat'ın davası 6 Şubat’a ertelendi
Kürşat'ın davası 6 Şubat’a ertelendi
19 0
“Toros 100 yaşında” kitabının lansmanı yapılacak
“Toros 100 yaşında” kitabının lansmanı yapılacak
30 0
 
Tüp gaz bugünden itibaren 10 TL indirimle 380 TL’den satılıyor
Tüp gaz bugünden itibaren 10 TL indirimle 380 TL’den satılıyor
56 0
Özersay’dan Arıklı ve Meclis Başkanlığı aleyhinde suç duyurusu
Özersay’dan Arıklı ve Meclis Başkanlığı aleyhinde suç duyurusu
14 0
Gençlik Dairesi, İzcilik Federasyonu izcileri ile birlikte Denktaş ve Küçük için anma töreni düzenledi
Gençlik Dairesi, İzcilik Federasyonu izcileri ile birlikte Denktaş ve Küçük için anma töreni düzenledi
24 0
Dem’s Cons. Çanakkale’de kamp neşeli başladı
Dem’s Cons. Çanakkale’de kamp neşeli başladı
27 0
Trafik denetimi.. 359 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi
Trafik denetimi.. 359 sürücü çeşitli suçlardan rapor edildi
17 0
banner996
banner985

Icardi için karar verildi

banner989

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçıyla birlikte formasına kavuşacak

banner974
Icardi için karar verildi
banner971
Fenerbahçe derbisinde yüzüne aldığı darbe sonucu yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi yaklaşık 3 haftadır İstanbul dışında tedavisini sürdürürken, kulübün verdiği program doğrultusunda çalışmalarını yaptı. 
Dün akşam saat 22.30 sıralarında İstanbul'a dönen Icardi'nin bugünden itibaren kulüp doktorları tarafından kulak-burun-boğaz ve yüzünde kontrolleri yapılacak. 
Daha önce herhangi bir operasyon geçirmesine gerek olmadığı belirtilen yıldız futbolcu 3 gün boyunca antrenmanlara çıkacak ve Cumartesi günü kafileyle Trabzon'a gidecek.
21 Ocak Pazar günü 19.00'da oynanacak zorlu mücadelede özel hazırlanan maske ile sahada yer alacak olan Mauro Icardi yaklaşık 1 ay sonra formasına kavuşmuş olacak. 
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.