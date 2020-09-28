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İbrahim Mert yeniden Türkmenköy’de

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İbrahim Mert yeniden Türkmenköy’de
Necati KÜLAHLILAR
BTM Birinci Ligde Evren Bahtıkara’nın teknik adamlığında şampiyonluğa oynamayı hedefleyen Türkmenköy, transferlerine devam ediyor.
Türkmenköy yönetimi transferlerine devam ederken, İbrahim Mert’i de yeniden kadrosuna kattı. Geçmişte de Türkmenköy’de forma giyen İbrahim Mert, başkan Bilal Kısmetli ile el sıkıştı.
Son olarak BTM İkinci Lig ekiplerinden Haspolat’ta forma giyen İbrahim Mert, Haspolat’ın 1-0 mağlup olduğu BTM İkinci Lig final maçında kırmızı kart görerek 3 hafta ceza almıştı.
 
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