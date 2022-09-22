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İbrahim Mert, Tükmenköy’e döndü

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İbrahim Mert, Tükmenköy’e döndü
BTM Birinci Ligde şampiyonluk hedefinde olacak olan Türkmenköy transferlerine devam ediyor. Daha önce de yeşil beyazlı formayı giyen İbrahim Mert’in transferiyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada “Geçmiş sezonlarda formamızı başarı ile terleten İbrahim Mert’in kiralık transferi konusunda Haspolat SK ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcumuza yeni sezonda başarılar dileriz. Camiamıza hayırlı olsun.” ifadeleri kullanıldı.
 
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