İbrahim Kunur Yeniboğaziçi’nde

Yeniboğaziçi, TC kontenjanında Ozanköy'de geçtiğimiz sezon iyi performans gösteren golcü oyuncu İbrahim Kunur’la anlaşmaya vardı

Bu sezon Birinci Lig'de mücadele edecek olan Yeniboğaziçi'nde iç ve dış transferde yoğun günler yaşanıyor.

İbrahim Özişleyen başkanlığındaki yönetim kadro planlaması neticesinde transfer görüşmelerini hızlandırdı.

TC kontenjanında Ozanköy'de geçtiğimiz sezon iyi performans gösteren golcü oyuncu İbrahim Kunur kadroya dahil edildi. Kunur’un transferi şöyle duyuruldu:

“Yeni Başlıyoruz

Teknik ekibimizin raporu doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran Başkan İbrahim Özişleyen ve yönetim kurulu bugün İlk TC’li oyuncumuzu belirledi.

Transfer konusunda sıfır hata poletikası izleme kararı alan kulübümüz geçtiğimiz sezon gösterdiği üstün başarı ile dikkatleri üzerine çeken yetenekli hücum oyuncusu İBRAHİM KUNUR’u kadromuza katmıştır. Hem oyuncumuza hemde kulübümüze Hayırlı Olsun..”

ÖZAY VE ARITAŞ’LA YENİDEN ANLAŞMA

Öte yandan son 2 sezondur Yeniboğaziçi’nde savunmanın bel kemiği olan Ali Özay Çelik ve yıllardır takımda bulunan stoper Ahmet Arıtaş’la da masaya oturan Yeniboğaziçi yönetimi anlaşma sağladı.

KİRALIKLAR BELİRLENDİ

Teknik direktör Ufuk Fırat ile anlaşan Yeniboğaziçi'nde kiralık olarak verilecek futbolcuların listesi de açıklandı.

Kiralık verilecek futbolcular şöyle:

Hüseyin Genel, Çağrı Sarpoğlu, Ahmet Yalçın, Ali Emir Özkan(Elay), Can Özbilen, Berkem Korbay, Mustafa Çelik, Zübeyir Elmazoğlu, Adem Seven, Yunus Yavuz

