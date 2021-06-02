İbrahim Güler’e başarılı operasyon

Hamitköy’ün başarılı futbolcusu İbrahim Güler, Operatör doktor genel cerrah Ahmet Soykurt tarafından ameliyat edilip sağlığına kavuşması sağlanırken, İbrahim, Temmuz ayından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayacak

K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’ün genç ve başarılı futbolcusu İbrahim Güler ameliyat oldu.

Kasığından sorun yaşayan İbrahim Güler, Hamitköy sağlık sorumlusu olan osteopat-spor fizyoterapisti Mustafa Soykurt’un tedavisi sonrasında genel cerraha yönlendirilen İbrahim Güler ameliyat olması kararlaştırıldı.Operatör doktor genel cerrah Ahmet Soykurt tarafından tedavisi yapılan İbrahim Güler’in ameliyatına karar verilirken, başarılı stopere, Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde başarılı bir operasyon yapıldı. Operatör doktor genel cerrah Ahmet Soykurt tarafından kasıktaki sıkıntılı noktalar temizlenirken, futbolcunun sağlığına kavuşması sağlandı.

Hamitköy sağlık sorumlusu Mustafa Soykurt tarafından Haziran sonunda düz koşulara başlatılacak olan İbrahim Güler, Temmuz ayı ortasından itibaren ise takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş ve teknik direktör Ahmet Sakallı da sürecin başından itibaren İbrahim Gülerle yakından ilgilenirken,başkan Evren Mannaş’ın sağladığı imkanlarla gerçekleştirilen ameliyat sonrasında da genç futbolcu ile yakından ilgilenmeye devam ettiler.

