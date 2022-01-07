banner762
banner753
“Doğada ottan başka ne ararsanız bulunuyor artık”
“Doğada ottan başka ne ararsanız bulunuyor artık”
23 0
Kıvanç Tepe’ye Birkan Uzun’un adı verilecek
Kıvanç Tepe’ye Birkan Uzun’un adı verilecek
19 0
 
Hayvancı arpa bulamıyor
Hayvancı arpa bulamıyor
41 0
PCR’da ücret bilmecesi: 100 TL mi, 150 TL mi?
PCR’da ücret bilmecesi: 100 TL mi, 150 TL mi?
108 0
Şampiyon son maça kaldı
Şampiyon son maça kaldı
17 0
“UBP, vatandaşı neden enayi yerine koyuyor?”
“UBP, vatandaşı neden enayi yerine koyuyor?”
325 0
Tüm taramalar okullarda yapılacak
Tüm taramalar okullarda yapılacak
64 0
banner661
banner726

Hüseyin Sadıklar, Göçmen oldu

banner476

banner714
Hüseyin Sadıklar, Göçmen oldu
banner721
AKSA Süper Lig’in Lefkoşa takımlarından Göçmenköy kadrosuna bir tecrübeli ismi daha kattı.
Süper Lig ekibi Yenicami’nin kaptanı Hüseyin Sadıklar ile anlaşan Göçmenköy yönetimi futbolcuyu kadrosuna dahil etti.
Göçmenköy Hüseyin Sadıklar'a karşılık 100 bin TL ve sezon başında Yenicami'den gelen Koray Özteknik ve Ali Üçtaş'ı da Yenicami'ye verdi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.