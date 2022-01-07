Hüseyin Sadıklar, Göçmen oldu

AKSA Süper Lig’in Lefkoşa takımlarından Göçmenköy kadrosuna bir tecrübeli ismi daha kattı.

Süper Lig ekibi Yenicami’nin kaptanı Hüseyin Sadıklar ile anlaşan Göçmenköy yönetimi futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Göçmenköy Hüseyin Sadıklar'a karşılık 100 bin TL ve sezon başında Yenicami'den gelen Koray Özteknik ve Ali Üçtaş'ı da Yenicami'ye verdi.

