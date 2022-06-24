Hüseyin Platin, Yılmazköy’le devam

Necati KÜLAHLILAR
Aksa 1. Lig’in yeni ekiplerinden Yılmazköy kaleyi sağlama aldı.
Yılmazköy’ün BTM 1. Lig’den Aksa 1. Lig’e yükselmesinde önemli payı olan kaleci Hüseyin Platin Yılmazköy’de kalma kararı aldı.
Platin şu açıklamada bulundu:
“10 seneden sonra Yılmazköy’e döndüm. Daha önce yarım kalmıştı hikayem geldim ve onu tamamladım. 30 sene sonra 1. lige yükseldik.” Dedi.
En az gol yiyen ikinci kaleci olarak sezonu tamamladığını belirten Hüseyin Platin, geçen sezon memnun kaldığı için Yılmazköy’le devam kararı aldığını ifade etti.
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