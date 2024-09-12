Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu süper lig hakemlerinden Turgay Misk’in babası merhum Hüseyin Misk anı maçı ile anılıyor. Kuzey Kıbrıs futbol liglerinin başlamasına kısa bir süre kala, takımlar hazırlıklarını sürdürüyor. Gazimağusa bölgesi ekiplerinden Mormenekşe lig öncesi çalışmalarında sona yaklaşırken, anı maçları ile hazırlıklar sürüyor. Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü, Tuzla’da kaleci olarak kısa süre futbol yaşantısı olan merhum Hüseyin Misk anı maçında Mormenekşe ile Vadili karşı karşıya geliyor. Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü ve merhum Hüseyin Misk’in ailesi tarafından organize edilecek olan merhum Hüseyin Misk anı maçı 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00 de Mormenekşe Cemal Balses stadında oynanacak olan karşılaşmada Futbol Federasyonu’na bağlı hakemler görev yapacak. Merhum Hüseyin Misk anı maçı sonrasında takımlara anı kupaları, karşılaşmaları yöneten hakemler plaketleri, Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü başkanı Metin Menekşeli, merhum Hüseyin Misk’in ailesi tarafından verilecek.

