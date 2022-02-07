Hüseyin Kayalılar yeniden Yonpaş Dumlupınar’da

Futbolcu olarak bonservisi Mesarya’da bulunan ama bir süredir takımda yer almayan Kayalılar, antrenörlük hayatına Dumlupınar’da adım atıyor.

Konu ile ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kulübümüzün formasını başarı ile terleten eski futbolcumuz Hüseyin Kayalılar, bu kez de A2 takımımızın teknik heyetinde görev yapmak üzere kulübümüze döndü. A2 takımımızın teknik heyetinde tecrübeli hocamız Murat Çoban’la birlikte görev yapacak olan Kayalılar’a, ‘aramıza hoşgeldin’ der, yeni görev ve kariyerinde başarılar dileriz.”

