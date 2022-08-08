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Hüseyin Akil Hoca anısına oynadılar

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Hüseyin Akil Hoca anısına oynadılar
Mağusa Türk Gücü tarafından kulübün kurucularından Hüseyin Akil Hoca anısına 3 ayrı yaş kategorisinde turnuva düzenlendi.
Mağusa Türk Gücü, Yenicami, Küçük Kaymaklı, Cihangir, Değirmenlik, İskele Trabzon ve Gönyeli takımlarının katıldığı ve Canbulat Stadı’nda 6-7 Ağustos tarihlerinde oynanan Hüseyin Akil Hoca Anı Turnuvasında Miracle Değirmenlik İrfan Erbay Akademisi 2014 yaş grubunda, Küçük Kaymaklı Takımı ve 2009 yaş grubunda ise Mağusa Türk Gücü şampiyonluk sevinci yaşadılar. Küçük futbolcuların turnuva sonundaki şampiyonluk sevinci ise görülmeye değerdi.
 
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