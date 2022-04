Hürsen LTD’den, Hamitköy gençlerine katkı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen A2 Süper Ligde mücadele eden Hamitköy A2 Takımına Hürsen LTD’den katkı geldi.

Hamitköy’de faaliyetlerini sürdüren Hürsen LTD direktörü Hasan Hürsen, Hamitköy A2 Takımının forma sponsorluğunu üstlendi. Meyve – sebze toptancılığı dalında faaliyetlerini sürdüren Hürsen LTD, Hamitköy A2 Takımına, Lefke maçı öncesinde yeni formalarını kazandırdı.

Hamitköy A2 Takımı, Hürsen LTD sponsorluğundaki yeni formalarıyla oynadığı ilk maçta Lefke’yi 3 – 2 mağlup etti.

Hamitköy A2 Takımı kaptanı Salih Sakallı, Hürsen LTD ve direktörü Hasan Hürsen’e takım arkadaşları adına teşekkür etti.