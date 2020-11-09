Hulusioğlu’ndan, Edip'e teşekkür

Tarihinde ilk kez Birinci Ligde mücadele edecek olan İncirli Spor Kulubünün (İSK)başkanı Derviş Hulusioğlu, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip'e, ziyarette bulundu.
İncirli Çim Saha Projesi'ne yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ziyaretinde bulunan, başkan Derviş Hulusioğlu, ziyarette spor kulübü hakkında Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip'e bilgi vererek geçmiş dönemlerde olduğu gibi belediye ile işbirliği içerisinde çalışmak istediklerini belirtti.
Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, ziyaret sırasında İncirli Spor Kulübü'nün yönetimine yeni dönemde başarılar dilerken, desteklerinin süreceğini belirtti.
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