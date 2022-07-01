Hulusioğlu’ndan duygu yüklü veda mesajı

İncirli’de beş yıllık başkanlık görevinden ayrılma kararı alan Derviş Hulusioğlu, duygusal bir paylaşımla veda etti. Hulusioğlu “Bu kulübe birilerinin sahip çıkmasını ve bunca emeğin boşa gitmemesi en büyük temennimdir” dedi

Bu sezon tarihinde ilk kez Birinci Lig’de mücadele eden İncirli Spor Kulübü’nde Perşembe akşamı yapılması planlanan genel kurul, 5 Temmuz Salı gününe ertelendi. Daha önce görevi bırakma kararı alan başkan Derviş Hulusioğlu ise duygusal bir paylaşım yaparak teşekkür etti, başkan adayı Melih Küstahi’ye kulübe elini uzattığı için tebrik etti.

Derviş Hulusioğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

“Perşembe akşamı yapmayı planladığımız genel kurulumuzu son kez 5.7.22 salı akşamına ertelediğimizi tüm İncirli köylülerine ve camiasına, köyüne kulübüne sahip çıkmak isteyen herkese buradan bildiririm. Bu kulüp kimseye miras kalmadığı gibi benim de 17 yıl yöneticilik, 5 yıl da başkanlığını yaptığım kulübümün, köyümün armasını gururla temsil ettiğim, yöneticilik serüvenimizde sonlandırma kararımı tekrardan belirteyim. Gerek sağlık, gerekse başka sorunlarımdan dolayı kesinlikle aday olmayacağım. Bu kulübe birilerinin sahip çıkmasını ve bunca emeğin boşa gitmemesi en büyük temennimdir. Başkanlığım süresince Başta Narin Unlu Mamülleri’ne ve tüm sponsorlarımıza, Beyarmudu Belediyesine ve çalışanlarına, Akdoğan Belediyesine, K.K.F.F Başkanı Hasan Sertoğlu’na ve Federasyon çalışanlarına, Kulüpler Birliğine ve Başkanı Aytaç Karavezirler’e tüm yönetimlerimde bulunan yönetici arkadaşlarıma, çalıştığım tüm hocalarıma, futbolcu kardeşlerime, tüm taraftarlarımıza sahamızı yaparken olmasalar sahamızda olmazdı Engin, Gökay Halkseven’e, dostum, arkadaşım Gürkan Onat’a, Kemal Alacan kardeşime, benimle bu yıl bir yönetici gibi çalışan eşime, ismini yazmadığım daha nicelerinize herkese teşekkürlerimi sunar, bu zorlu serüvende kalbini bilerek yada bilmeyerek kırdığım herkesin affına sığınırım. Tekrar tekrar herkese teşekkür ederim. Basına da yansıyan yeni Başkan adayımız Melih Küstahi’yi de bu zor süreçte gelip İncirli Spor Kulübüne elini uzattığı için canı gönülden kutlarım. Sevgili köylülerim ve camiamız İncirlimize sahip çıkalım, başka İncirli yok…”



