Hulusioğlu, Sertoğlu'nun yanında

Tarihinde ilk kez K-PET Birinci Ligde mücadele etmeye hazırlanan İncirli Spor Kulübü başkanı Derviş Hulusioğlu bir açıklama yaparak Hasan Sertoğlu'na destek vereceklerini açıkladı.

5 Haziran'da yapılacak olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) genel kurulunda başkan adayı olacağını açıklayan Hasan Sertoğlu'nun icraatlarından memnuniyet getiren Derviş Hulusioğlu, açıklamasında “Başkanım bu gün değil her gün yanındayım. Allah yolunu açık etsin.” ifadelerini kullandı.

