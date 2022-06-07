Hızlıer: Galip gelerek, iddiamızı korumak isteriz

Ayşe Hızlıer, “Yeşiltepe Ilgaz galibiyetinden dolayı çok mutlu ve gururluyum. Çamlıbel maçından da galip ayrılarak iddiamızı korumak isteriz.” açıklamasını yaptı

Niyazi ERGÜLEN

Yeşil HarnıpKozanköy Spor Kulübü başkanı Ayşe Hızlıer, zorlu Yeşiltepe Ilgaz deplasmanında elde ettikleri galibiyet ve yarın oynayacakları Çamlıbel maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ayşe Hızlıer’in açıklamaları şöyle:

“Öncelikle Yeşiltepe Ilgaz galibiyetinden dolayı çok mutlu ve gururluyum. Bu maçın ciddiyetinin farkındaydık. Maça iyi hazırlanarak iyi motive olduk. Zorlu bir maçtan 3 puan alarak çıktık.

Hak ettigimiz bir galibiyet oldu. İki takım da futbol severlere güzel bir maç izletti diye düşünüyorum. Teknik adamlarımızı ve futbolcularımızı gönülden tebrik ediyorum.

Yeşil HarnıpKozanköy Spor Kulübünün özelliği çok büyük bir aile olmasıdır. Bütün amacımız köyümüzün gençliğine bir yol açmak onlara sporu sevdirmek ve birlik beraberlik kavramını yaşatarak öğrenmektir.

Çarşamba günü Çamlıbel ile maçımız var. Hazırlıklarımız devam ediyor. Umarım bu maçtan da galip ayrılarak iddiamızı korumaya devam ederiz.”

