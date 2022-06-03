Hızlıer: Daha iyi olabilmek için çok ciddi bir emek harcıyoruz

Ayşe Hızlıer, “Cumartesi günü kampa gireceğiz. Daha iyi olabilmek için çok ciddi bir emek harcanıyor. İnşallah bu hafta kazanılan 3 puanla bu emek taçlandırılacaktır.” açıklamasını yaptı

Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Ligi'nde ikinci hafta maçları oynanacak.

İktisatbank BTM 2.Ligi'nde 2. Grupta5 Haziran Pazarsaat 17:30’da başlayacak ikinci hafta maçında ilk hafta farklı galip gelen Yeşiltepe Ilgaz, ilk haftayı beraberlikle tamamlayan Yeşil Harnıp Kozanköy SK’yı,Şehit Şevket Kadir Stadında konuk edecek.

Süper Lig hakemi Utku Hamamcıoğlu’nun yöneteceği zorlu maç öncesinde Yeşil Harnıp Kozanköy başkanı Ayşe Hızlıer maçla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Öncelikle Yeşiltepe Ilgaz maçına iyi hazırlandığımızı ve maça motive olduğumuzu belirtmek isterim.

Cumartesi günü öğlen saatlerinden itibaren de tüm kadro ve yönetim kurulu olarak kampa giriyoruz. Takım için yapılması gereken ne varsa imkânlarımızı zorlayarak herşeyi yapmaya çalışan çok değerli bir ekibim vardır. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Aramızda çok güzel ve değerli bir bağ oluştu. Hemen hemen her gün birlikteyiz.Daha iyi olabilmek için çok ciddi bir emek harcanıyor. İnşallah bu hafta kazanılan 3 puanla bu emek taçlandırılacaktır.

Yönetim olarak takımımız ve teknik hocalarımızın arkasındayız ve onlara güveniyoruz. Rakibimizi önemsiyoruz.Rakibin gücünün bilinci içerisinde hareket ediyoruz.

Maç için tüm çalışmalarımızı tamamladık. 3 antrenmanla hazırlandığımız maçta sakatlığı süren Emre Yaşaroğlu ve cezalı İzzet Şerifoğlu forma giyemeyecek.

Yeşiltepe Ilgaz’a şimdiden başarılar dilerim. Sakatlıkların olmadığı centilmence oynanan bir maç temenni ediyorum.”



