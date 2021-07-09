Hilkat yönetimi görev dağılımı yaptı

Niyazi ERGÜLEN
BTM İkinci Lig kulüplerinden Kalkanlı’da gerçekleştirilen genel kurul sonrasında Hüsnü Hilkat yeniden başkanlığa seçildi.
Hüsnü Hilkatbaşkanlığında oluşturulan Kalkanlı’nın yeni yönetim kurulu ilk toplantısını online olarak gerçekleştirdi.Kalkanlı yönetim kuruluilk toplantıdagörev dağılımı yaptı.Yeni yönetim kurulu üyeleri ve görev dağılımı şöyle oldu:
Başkan : Hüsnü Hilkat
Asbaşkan ve Basın Sözcüsü: Fadıl Özaşık
Genel Sekreter: Aykut Erişir
Mali Sekreter: Murat Şanyol
Lokal Sorumlusu: Berk Özaşık
Sosyal F. ve Sporcu Sorumlusu:Öner Özyürek
Avcılık Kurulu
Başkan:Osman Kısaoğlu
Üyeler: Necat Özaşık, Hazar Kapısız
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