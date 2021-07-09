Hilkat yönetimi görev dağılımı yaptı

Niyazi ERGÜLEN

BTM İkinci Lig kulüplerinden Kalkanlı’da gerçekleştirilen genel kurul sonrasında Hüsnü Hilkat yeniden başkanlığa seçildi.

Hüsnü Hilkatbaşkanlığında oluşturulan Kalkanlı’nın yeni yönetim kurulu ilk toplantısını online olarak gerçekleştirdi.Kalkanlı yönetim kuruluilk toplantıdagörev dağılımı yaptı.Yeni yönetim kurulu üyeleri ve görev dağılımı şöyle oldu:

Başkan : Hüsnü Hilkat

Asbaşkan ve Basın Sözcüsü: Fadıl Özaşık

Genel Sekreter: Aykut Erişir

Mali Sekreter: Murat Şanyol

Lokal Sorumlusu: Berk Özaşık

Sosyal F. ve Sporcu Sorumlusu:Öner Özyürek

Avcılık Kurulu

Başkan:Osman Kısaoğlu

Üyeler: Necat Özaşık, Hazar Kapısız

