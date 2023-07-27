Hikmet, Maunacı oldu

Türk Ocağı takımdan ayrılan önemli oyuncuların yerlerini benzer özelliklerdeki kaliteli futbolcularla takviye etmeye devam ediyor.
Türk Ocağı, Dumlupınar’ın uzun boylu golcüsü Hikmet Çelikel’i transfer etti. Güçlü fiziği ile bilinen Hikmet Çelikel, geçtiğimiz sezonun özellikle son bölümünde şans bulmuş ve attığı gollerle Dumlupınar’ı sırtlamıştı. Hikmet Çelikel, kiralık olarak Türk Ocağı forması giyecek.
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