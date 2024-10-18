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Hikmet Karaman, Moldova ekibiyle anlaştı

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Moldova takımlarından Zimbru Chisinau, teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'ın getirildiğini açıkladı. 64 yaşındaki teknik adam kariyerinde ilk kez yurt dışında bir takım çalıştıracak

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Hikmet Karaman, Moldova ekibiyle anlaştı
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Son olarak Adana Demirspor'da görev yapan teknik direktör Hikmet Karaman'ın yeni takımı belli oldu.
Moldova 1. Lig ekibi Zimbru Chisinau, 64 yaşındaki deneyimli teknik adam ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Zimbru Chisinau, yeni teknik direktör Hikmet Karaman ile iş birliği anlaşması sağlandığını açıkladı" ifadeleri kullanıldı.
Teknik direktörlük kariyerine Kocaelispor'da başlayan Hikmet Karaman, Zeytinburnuspor, Erzurumspor, Adanaspor, Çaykur Rizespor, Kayserispor, MKE Ankaragücü, Malatyaspor, Ankaraspor, Antalyaspor, Manisaspor, Gaziantepspor, Bursaspor, Kayseri Erciyesspor, Corendon Alanyaspor, Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor takımlarında görev yapmıştı.
64 yaşındaki teknik adam kariyerinde ilk kez yurt dışında bir takım çalıştıracak.
 
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