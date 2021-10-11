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Hidayet Çağlar Stadı için ihaleye çıkıldı

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Merit Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’na sulama sistemi kurulumu ve çim ekimi için ihaleye çıkıldı

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Hidayet Çağlar Stadı için ihaleye çıkıldı
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Spor Dairesi Müdürlüğü, bir süreden beridir zemin çalışmalarının devam ettiği Merit Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’na sulama sistemi kurulumu ve çim ekimi için ihaleye çıkıldığını açıkladı.
Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek, bir yıldan fazladır zemin çalışmalarının yapıldığı ve bu nedenle ev sahibi olduğu maçlarını başka bir sahada oynamak zorunda kalan Süper Lig temsilcisi Merit Alsancak Yeşilova Spor Kulübü’nün, bu sorununun kısa sürede son bulacağını belirtti.
Fuat Tek, Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’na sulama sistemi kurulumu ve çim ekimi için ihaleye çıkıldığını ve Merkezi İhale Komisyonu’nun, 27 Ekim 2021 tarihine kadar teklif kabul edeceğini duyurdu.
 
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