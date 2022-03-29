Heyecan play-out hattına kaydı

Aksa 1. Lig’in 24. Haftası geçtiğimiz hafta sonu oynanan 8 karşılaşmayla tamamlanırken, ligde şampiyonluk yarışında lider olan Mağusa Türk Gücü puan farkını korurken, düşme potasındaki iki ekip olan Girne Halk Evi ile Binatlı takımları ise havlu atmış duruma geldiler. Ligden düşecek 3. cü takımı belirleyecek olan play-out hattında ise Baf Ülkü Yurdu’nun kazanmasıyla heyecan arttı.Lider MTG takımı konuk ettiği lig sonuncusu Girne Halk Evi’ni farklı mağlup ederek emin adımlarla şampiyonluğa doğru ilerlerken, takipçisi Merit A. Yeşilova konuk ettiği Göçmenköy’ü mağlup etti. Göçmenköy aldığı bu mağlubiyetle play-out hattından uzaklaşma şansını kaçırdı.Ligin ikinci devresine kötü başlayan Gönyeli takımı konuk olduğu Mesarya takımını tek golle mağlup ederek 3. sıraya yükselirken, Mesarya iki basamak gerileyerek play-out hattına yaklaştı.Doğan Türk Birliği ile K.Kaymaklı maçında ise takımlar birer golle puanları paylaşırlarken, son haftaların çıkışta olan ekibi Yonpaş Dumlupınar konuk olduğu Türk Ocağı’nı net bir skorla mağlup edip 5. sıraya yükseldi.Bu haftanın beraberlikle sonuçlanan diğer maçı ise Lefke ile Cihangir arasında oynandı. Takımlar ikişer gol atarak birer puan alırlarken, Lefke sıralamada bir basamak aşağı, Cihangir ise bir basamak yukarı çıktı.Haftanın en farklı galibiyetini rakibi Binatlı’yı 8-0 mağlup eden Yenicami elde ederken, Yenicami bir anda 3 basamak yukarıya fırladı.Ligde kalmak için geriye kalan maçlarından galibiyetle ayrılarak puanlarını yükseltmek isteyen Baf Ülkü Yurdu bire bir rakiplerinden Hamitköy’ü tek golle mağlup ederek umutlarını artırdı.Aksa Süper Ligin 24. Haftasında oynana 8 maçın dördünü ev sahibi takımlar, 2’sini ise deplasman takımları kazanırken, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.Bu hafta kale ağları 28 kez havalanırken, maç başına 4 gol ortalamasına ulaşıldı.Gol krallığı yarışında Cihangir’den Mishali bu hafta attığı penaltı golüyle gol sayısı 16 yaparken, takipçisi Dumlupınar’dan Weston ise 2 gol atarak gol sayısını 15 yaptı.Aksa Süper Lig’inde play-out hattını ilgilendiren maçta Baf Ülkü Yurdu konuk ettiği bire bir rakibi olan Hamitköy’ü mağlup ederek ligde kalmak adına önemli bir galibiyete imza attı.Baf Ülkü Yurdu takımını elde ettiği galibiyette en önemli paya sahip kişi kaleci Erdoğan oldu. Hamitköy karşısında adeta bir duvar ören Erdoğan birçok net gol pozisyonunda gole izin vermedi.Aksa Süper Ligin 24. Haftasında oynanan Mağusa Türk Gücü – Girne Halk Evi maçının orta hakimi olan Sabriye Atikoğlu bir ilki gerçekleştirdi. Süper Lig’de ilk kadın orta hakem olarak tarihe de geçen Sabriye Atikoğlu iyi bir maç yöneterek beğeni kazandıGönyeli takımı konuk olduğu Mesarya’yı 1-0 mağlup ederken, takımının rahat konumda olmasına karşım onların oyun disiplinlerinden kopmayarak ligde mücadelelerini sürdürmelerine katkı koyan Serkan Önet haftanın teknik adamı oldu.Kemal (M. A. Yeşilova), Fırat (Yenicami), Weston (Dumlupınar) 0sita(Baf Ülkü Yurdu)Erdoğan(B.Ü.Y), Olcay (Dumlupınar), Bahadır(Kaymaklı), Mejdi(M.A. Yeşilova), Hakan(Cihangir), Ünal (MTG), Hascan(Yenicami), Vakkas(Yeşilova), Selim(Yenicami), Weston (Y. Dumlupınar), Kasım(Lefke)K.Kaymaklı-Doğan T.Birliği: 1 – 1BafÜ.Yurdu-Hamitköy: 1 – 0MağusaT.Gücü-Girne H.Evi 6 – 1MeritA.Yeşilova-Göçmenköy 2 – 0Mesarya-Gönyeli: 0 – 1Yenicami-Binatlı: 8 – 0Lefke-Cihangir: 2 – 2Türk Ocağı-Y. Dumlupınar: 0 –3Gönyeli – K.KaymaklıDoğan T. Birliği – YenicamiBinatlı – Mağusa Türk GücüGöçmenköy – BafÜ.YurduY.Dumlupınar – Merit A. YeşilovaHamitköy – LefkeCihangir –MesaryaGirne H. Evi – Türk Ocağı