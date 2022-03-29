Heyecan play-out hattına kaydı

Lider MTG takımı konuk ettiği lig sonuncusu Girne Halk Evi’ni farklı mağlup ederek emin adımlarla şampiyonluğa doğru ilerlerken, takipçisi Merit A. Yeşilova konuk ettiği Göçmenköy’ü mağlup etti. Göçmenköy aldığı bu mağlubiyetle play-out hattından uzaklaşma şansını kaçırdı.
Ligin ikinci devresine kötü başlayan Gönyeli takımı konuk olduğu Mesarya takımını tek golle mağlup ederek 3. sıraya yükselirken, Mesarya iki basamak gerileyerek play-out hattına yaklaştı.
Doğan Türk Birliği ile K.Kaymaklı maçında ise takımlar birer golle puanları paylaşırlarken, son haftaların çıkışta olan ekibi Yonpaş Dumlupınar konuk olduğu Türk Ocağı’nı net bir skorla mağlup edip 5. sıraya yükseldi.
Bu haftanın beraberlikle sonuçlanan diğer maçı ise Lefke ile Cihangir arasında oynandı. Takımlar ikişer gol atarak birer puan alırlarken, Lefke sıralamada bir basamak aşağı, Cihangir ise bir basamak yukarı çıktı.
Haftanın en farklı galibiyetini rakibi Binatlı’yı 8-0 mağlup eden Yenicami elde ederken, Yenicami bir anda 3 basamak yukarıya fırladı.
Ligde kalmak için geriye kalan maçlarından galibiyetle ayrılarak puanlarını yükseltmek isteyen Baf Ülkü Yurdu bire bir rakiplerinden Hamitköy’ü tek golle mağlup ederek umutlarını artırdı.
Aksa Süper Ligin 24. Haftasında oynana 8 maçın dördünü ev sahibi takımlar, 2’sini ise deplasman takımları kazanırken, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Bu hafta kale ağları 28 kez havalanırken, maç başına 4 gol ortalamasına ulaşıldı.
Gol krallığı yarışında Cihangir’den Mishali bu hafta attığı penaltı golüyle gol sayısı 16 yaparken, takipçisi Dumlupınar’dan Weston ise 2 gol atarak gol sayısını 15 yaptı.
Haftanın Takımı: Baf Ülkü Yurdu
Aksa Süper Lig’inde play-out hattını ilgilendiren maçta Baf Ülkü Yurdu konuk ettiği bire bir rakibi olan Hamitköy’ü mağlup ederek ligde kalmak adına önemli bir galibiyete imza attı.
Haftanın Yıldızı: Erdoğan (Baf Ülkü Yurdu)
Baf Ülkü Yurdu takımını elde ettiği galibiyette en önemli paya sahip kişi kaleci Erdoğan oldu. Hamitköy karşısında adeta bir duvar ören Erdoğan birçok net gol pozisyonunda gole izin vermedi.
Haftanın Hakemi: Sabriye Atikoğlu(MTG-GHE)
Aksa Süper Ligin 24. Haftasında oynanan Mağusa Türk Gücü – Girne Halk Evi maçının orta hakimi olan Sabriye Atikoğlu bir ilki gerçekleştirdi. Süper Lig’de ilk kadın orta hakem olarak tarihe de geçen Sabriye Atikoğlu iyi bir maç yöneterek beğeni kazandı
Haftanın teknik adamı: Serkan Önet (Gönyeli)
Gönyeli takımı konuk olduğu Mesarya’yı 1-0 mağlup ederken, takımının rahat konumda olmasına karşım onların oyun disiplinlerinden kopmayarak ligde mücadelelerini sürdürmelerine katkı koyan Serkan Önet haftanın teknik adamı oldu.
Haftanın Kare Ası:
Kemal (M. A. Yeşilova), Fırat (Yenicami), Weston (Dumlupınar) 0sita(Baf Ülkü Yurdu)
Haftanın On Biri:
Erdoğan(B.Ü.Y), Olcay (Dumlupınar), Bahadır(Kaymaklı), Mejdi(M.A. Yeşilova), Hakan(Cihangir), Ünal (MTG), Hascan(Yenicami), Vakkas(Yeşilova), Selim(Yenicami), Weston (Y. Dumlupınar), Kasım(Lefke)
Aksa Süper Lig 24. Hafta maç sonuçları
K.Kaymaklı-Doğan T.Birliği: 1 – 1
BafÜ.Yurdu-Hamitköy: 1 – 0
MağusaT.Gücü-Girne H.Evi 6 – 1
MeritA.Yeşilova-Göçmenköy 2 – 0
Mesarya-Gönyeli: 0 – 1
Yenicami-Binatlı: 8 – 0
Lefke-Cihangir: 2 – 2
Türk Ocağı-Y. Dumlupınar: 0 –3
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Mağusa Türk Gücü
|24
|17
|2
|5
|64
|25
|39
|53
|2.
|Merit Alsancak Yeşilova SK
|24
|12
|9
|3
|50
|32
|18
|45
|3.
|Gönyeli SK
|24
|12
|6
|6
|34
|23
|11
|42
|4.
|Doğan Türk Birliği
|24
|11
|8
|5
|40
|29
|11
|41
|5.
|Yonpaş Dumlupınar TSK
|24
|12
|4
|8
|45
|26
|19
|40
|6.
|Lefke TSK
|24
|10
|10
|4
|34
|23
|11
|40
|7.
|Küçük Kaymaklı TSK
|24
|9
|9
|6
|32
|25
|7
|36
|8.
|Yenicami AK
|24
|9
|8
|7
|48
|31
|17
|35
|9.
|Cihangir GSK
|24
|9
|8
|7
|41
|38
|3
|35
|10.
|Mesarya SK
|24
|10
|4
|10
|27
|20
|7
|34
|11.
|Göçmenköy İYSK
|24
|9
|5
|10
|29
|35
|-6
|32
|12.
|Türk Ocağı Limasol
|24
|9
|5
|10
|28
|38
|-10
|32
|13.
|Hamitköy ŞHSK
|24
|8
|5
|11
|31
|34
|-3
|29
|14.
|Baf Ülkü Yurdu
|24
|4
|6
|14
|18
|48
|-30
|18
|15.
|Binatlı YSK
|24
|2
|4
|18
|17
|59
|-42
|10
|16.
|Girne Halk Evi
|24
|1
|3
|20
|21
|73
|-52
|6
Aksa Süper Lig 25. Hafta maç programı:
Gönyeli – K.Kaymaklı
Doğan T. Birliği – Yenicami
Binatlı – Mağusa Türk Gücü
Göçmenköy – BafÜ.Yurdu
Y.Dumlupınar – Merit A. Yeşilova
Hamitköy – Lefke
Cihangir –Mesarya
Girne H. Evi – Türk Ocağı