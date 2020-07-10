Heyecan fırtınası yaşandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen K-PET Süper Ligde 27. Hafta maçları bu akşam oynanan maçlarla başlarken, hafta yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak.
K-PET Süper Ligde 27. Haftanın önemli maçında Yenicami ile Çetinkaya Atatürk Stadı’nda karşılaştılar. Maçı Yenicami 3-1 kazandı. Play out hattını ilgilendiren önemli maçta ise Gönyeli, Göçmenköy’ü,3-1 mağlup etti.
27. hafta maçlarında alınan sonuçlar vegünün programı şöyle:
Gönyeli – Göçmenköy,3-1
Yenicami – Çetinkaya, 3-1
Doğan Türk Birliği – Küçük Kaymaklı, 3-2
Lefke – Baf Ülkü Yurdu, 1-2
11 Temmuz Cumartesi, Saat: 17:45
Düzkaya – Cihangir, Nihat Bağcıer Stadı, Emre Öztaşlı
Hamitköy – Yeşilova, Esat Erdoğmuş Stadı, Hüseyin Eyyüpler
11 Temmuz Cumartesi, Saat: 20:00
Binatlı – Mağusa Türk Gücü, Üner Berkalp Stadı, Mustafa Öztugay
Gençlik Gücü – Türk Ocağı, Atatürk Stadı, Hüseyin Özkan
(Foto: Gökhan Kuzu)