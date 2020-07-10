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Heyecan fırtınası yaşandı

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Heyecan fırtınası yaşandı
10 Temmuz 2020 Cuma 23:00

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen K-PET Süper Ligde 27. Hafta maçları bu akşam oynanan maçlarla başlarken, hafta yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak.

K-PET Süper Ligde 27. Haftanın önemli maçında Yenicami ile Çetinkaya Atatürk Stadı’nda karşılaştılar. Maçı Yenicami 3-1 kazandı. Play out hattını ilgilendiren önemli maçta ise Gönyeli, Göçmenköy’ü,3-1 mağlup etti.

27. hafta maçlarında alınan sonuçlar vegünün programı şöyle:

Gönyeli – Göçmenköy,3-1

Yenicami – Çetinkaya, 3-1

Doğan Türk Birliği – Küçük Kaymaklı, 3-2

Lefke – Baf Ülkü Yurdu, 1-2

11 Temmuz Cumartesi, Saat: 17:45

Düzkaya – Cihangir, Nihat Bağcıer Stadı, Emre Öztaşlı

Hamitköy – Yeşilova, Esat Erdoğmuş Stadı, Hüseyin Eyyüpler

11 Temmuz Cumartesi, Saat: 20:00

BinatlıMağusa Türk Gücü, Üner Berkalp Stadı, Mustafa Öztugay

Gençlik Gücü – Türk Ocağı, Atatürk Stadı, Hüseyin Özkan

(Foto: Gökhan Kuzu)

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